США закликали союзників у світі ввести санкції проти Ірану
- Сьогодні, 01:10
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Іранські ракети продовжують війни і страждання на Близькому Сході, зазначив Хук
Сполучені Штати закликають країни Європи та інші держави запровадити санкції проти Ірану для обмеження його ракетної програми.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у зв'язку з цим новий держсекретар США Майк Помпео прибув до Саудівської Аравії 28 квітня.
Директор з політичного планування в Держдепартаменті США Брайан Хук, який разом з Помпео здійснює візит, повідомив Reuters про заклик США до обмежень проти Ірану.
«Ми закликаємо країни в усьому світі накласти обмеження на будь-яких осіб та організації, пов'язані з ракетною програмою Ірану, це також стало великою частиною дискусій з європейцями», — сказав він.
Радник додав, що запуск балістичних ракет у бік Саудівської Аравії угрупування Хату, що у Ємені, «було санкціоноване Тегераном».
«Іранські ракети продовжують війни і страждання на Близькому Сході, вони загрожують нашій безпеці і економічним інтересам, і вони особливо загрожують Саудівської Аравії і Ізраїлю», — сказав Хук.
Угода 2015 року, яка обмежує ядерну програму Ірану, не поширюється на ракетну програму країни.