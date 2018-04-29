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    США закликали союзників у світі ввести санкції проти Ірану

    Іранські ракети продовжують війни і страждання на Близькому Сході, зазначив Хук
    Сполучені Штати закликають країни Європи та інші держави запровадити санкції проти Ірану для обмеження його ракетної програми. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що у зв'язку з цим новий держсекретар США Майк Помпео прибув до Саудівської Аравії 28 квітня. Директор з політичного планування в Держдепартаменті США Брайан Хук, який
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    Держсекретар США Майк Помпео прибув до Саудівської Аравії&nbsp;
    Держсекретар США Майк Помпео прибув до Саудівської Аравії 

    Іранські ракети продовжують війни і страждання на Близькому Сході, зазначив Хук

    Сполучені Штати закликають країни Європи та інші держави запровадити санкції проти Ірану для обмеження його ракетної програми.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що у зв'язку з цим новий держсекретар США Майк Помпео прибув до Саудівської Аравії 28 квітня.

    Директор з політичного планування в Держдепартаменті США Брайан Хук, який разом з Помпео здійснює візит, повідомив Reuters про заклик США до обмежень проти Ірану.

    «Ми закликаємо країни в усьому світі накласти обмеження на будь-яких осіб та організації, пов'язані з ракетною програмою Ірану, це також стало великою частиною дискусій з європейцями», — сказав він.

    Радник додав, що запуск балістичних ракет у бік Саудівської Аравії угрупування Хату, що у Ємені, «було санкціоноване Тегераном».

    «Іранські ракети продовжують війни і страждання на Близькому Сході, вони загрожують нашій безпеці і економічним інтересам, і вони особливо загрожують Саудівської Аравії і Ізраїлю», — сказав Хук.

    Угода 2015 року, яка обмежує ядерну програму Ірану, не поширюється на ракетну програму країни.

    США санкції Іран Майк Помпео
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