США запровадили санкції проти «злодіїв в законі»

Фігуранти санкційного списку пов'язані з організацією «Злодії в законі», яка діє в США, Росії, Греції, Іспанії та Україні

Міністерство фінансів США ввело санкції проти десяти кримінальних авторитетів з країн колишнього СРСР, а також двох компаній у рамках боротьби з організацією «Злодії в законі». Про це йдеться в заяві відомства, опублікованій 22 грудня, повідомляє «Сегодня». У санкційному списку з'явилися Юрій Пічугін (Пічуга), Рубен



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Фігуранти санкційного списку пов'язані з організацією «Злодії в законі», яка діє в США, Росії, Греції, Іспанії та Україні

Міністерство фінансів США ввело санкції проти десяти кримінальних авторитетів з країн колишнього СРСР, а також двох компаній у рамках боротьби з організацією «Злодії в законі».

Про це йдеться в заяві відомства, опублікованій 22 грудня, повідомляє «Сегодня».

У санкційному списку з'явилися Юрій Пічугін (Пічуга), Рубен Татулян (Робсон), Алімжан Тохтахунов (Тайванчик), Володимир Тюрін (Тюрік), Захар Калашов (Шакро Молодий), Василь Христофоров (Вася Воскрес), Камчібек Кольбаєв (Камчі Бішкекський), Лаша Шушанашвілі (Лаша Руставський), Владислав Леонтьєв (Вадик Білий) і Гафур Рахімов.

Усі фігуранти цього списку, за даними американського мінфіну, пов'язані з організацією «Злодії в законі», яка діє в США, Росії, Греції, Іспанії та Україні.

Зокрема, введені заходи забороняють вести бізнес із вищевказаними особами і компаніями. Крім того, фігурантам списку забороняється в'їзд у США, а їхні активи на американській території заморожуються.

20 грудня Мінфін США вніс до санкційного «списку Магнітського» п'ятьох росіян, серед яких і глава Чечні Рамзан Кадиров