США знову не видали візи російським дипломатам



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Візи не отримали 18 дипломатів

Сполучені Штати не видали візи 18 російським дипломатам, які планували брати участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це представники російської делегації повідомили росЗМІ.

Під час Шостого засідання комітету, що займається правовими питаннями, заступник постійного представника Росії при організації Геннадій Кузьмін, сказав, що російська делегація не отримала 18 віз.

«За цей тиждень жодної візи видано не було», - сказав Кузьмін.

Зокрема, у візі було відмовлено перекладачеві, який повинен був перекладати виступи російської делегації на англійську мову.

Зазначимо, що наприкінці вересня за годину до вильоту російської делегації з Москви в Нью-Йорк на засідання ГА ООН російську делегацію повідомили про невидачу американських віз.

Нагадаємо, раніше депутат від Вільної демократичної партії Німеччини Рената Альт повідомила про видачу віз Німеччиною для жителів ОРДЛО. Начебто депутат отримала відповідь на запит і у документі йшлося про майже 100 000 віз, виданих власникам російських паспортів з квітня.

Після цього Міністерство закордонних справ Німеччини спростувало публікації німецьких видань, в яких йшлося про видачу віз власникам російських паспортів з Донбасу.

У МЗС Німеччини тоді додали, що країна дотримується офіційної позиції Євросоюзу, ухваленої на саміті ЄС-Україна 10 липня 2019 року. У документі йдеться, що: «ЄС у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами готовий розглянути подальші варіанти, в тому числі невизнання російських паспортів, виданих у порушення мінських угод».

Також ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу.