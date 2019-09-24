Німеччина видає візи жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами - Bild



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З квітня поточного року німецька влада видала майже 100 тисяч віз власникам російських паспортів

Федеральний уряд Німеччини раніше розкритикував «паспортизацію Путіна»

Німеччина видає візи і визнає російські паспорти жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це пише Bild з посиланням на запит депутата від Вільної демократичної партії Німеччини Ренати Альт.

У відповіді на запит йдеться про те, що уряд Німеччини не бачить відмінностей між звичайними російськими паспортами і тими, які за розпорядженням президента Росії Володимира Путіна видаються жителям окупованого Донбасу.

За інформацією видання, після підписання указу Путіна - з квітня поточного року - німецька влада видала майже 100 тисяч віз власникам російських паспортів. Неясно, скільки з них було видано власникам російських паспортів з Донецької та Луганської областей.

Федеральний уряд раніше розкритикував «паспортизацію Путіна» в своїй заяві і наголосив, що указ є порушенням суверенітету України і суперечить цілям Мінських угод. У той же час, поки Естонія відкрито не визнає «паспорти Путіна», в Німеччині говорять, що «все ще чекають загальноєвропейського рішення», пише видання.

«Федеральний канцлер і федеральний міністр закордонних справ співають дифірамби на підтримку українського уряду. Але в той же час, очевидно, можна легко поставити візу в російський паспорт, який Путін видав в східній Україні! Федеральний уряд підриває всі зусилля по деескалації та встановлення миру в Україні», - сказала Альт виданню.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ та у координації з делегаціями ЄС в Києві та Москві почали працювати над правилами, згідно з якими буде здійснюватися ідентифікація паспортів РФ, виданих мешканцям ОРДЛО.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька й Луганська паспорти РФ.

Також Литва вимагає в ЄС не визнавати російських паспортів у жителів Донбасу.

Джерело: УНН