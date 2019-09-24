У МЗС Німеччини заперечили видачу віз мешканцям Донбасу з російськими паспортами



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Німеччина засуджує укази президента РФ про спрощення надання російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей

Міністерство закордонних справ Німеччини спростувало інформацію ЗМІ стосовно видачі віз власникам російських паспортів, які були видані мешканцям окупованого Донбасу.

Про це йдеться у відповіді МЗС ФРН на запит Укрінформу.

«Заява про те, що федеральний уряд не розрізняє російські паспорти та паспорти для анексованих районів, не відповідає дійсності. Ми не знаємо жодного випадку, коли б у російський паспорт, виданий на основі указів (Путіна) вже була проставлена віза», — йдеться у повідомленні.

Також там підкреслили, що Німеччина разом зі своїми партнерами в Європейському Союзі повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Німеччина засуджує укази президента РФ про спрощення надання російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей. Вони суперечать духу та цілям Мінських угод і являють собою порушення суверенітету України», - підкреслили в МЗС ФРН.

У дипвідомстві додали, що мешканці українського походження з анексованих районів можуть отримати паспорт України (біометричний) та їздити до Німеччини без візи.

А також нагадали, що держави-члени ЄС у Декларації саміту Україна-ЄС 10 липня чітко дали зрозуміти: «ЄС готовий розглянути подальші варіанти, включаючи невизнання російських паспортів, виданих всупереч Мінським домовленостям, у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами».

Німеччина наразі проводить дискусії на рівні ЄС щодо уніфікованого поводження з паспортами Східної України, поінформували в МЗС. Технічні деталі такої схеми ще потребують з'ясування.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що Німеччина не відрізняє звичайні російські паспорти і ті, що були видані в спрощеному порядку мешканцям окупованого Донбасу.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ та у координації з делегаціями ЄС в Києві та Москві почали працювати над правилами, згідно з якими буде здійснюватися ідентифікація паспортів РФ, виданих мешканцям ОРДЛО.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька й Луганська паспорти РФ.

Також Литва вимагає в ЄС не визнавати російських паспортів у жителів Донбасу.