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    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому

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    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому

    Завдяки фотографіям Стівена Сігела можна відчути атмосферу Нью-Йоркського метро 30-річної давності

    Метро Нью-Йорка має свій специфічний настрій. Це ніби окреме життя, що протікає незалежно від решти світу. Метро зберігає мільйон історій і таємниць минулого, в які проникає фотограф Стівен Сігел, роблячи дивні кадри.

    Ось уже протягом 30 років Стівен Сігел фотографує Нью-Йорк, метро якого стало його улюбленим місцем. В архіві Стівена зберігаються унікальні кадри того, як виглядало міське метро в непрості часи - 1980-ті роки.

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    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому
    Бруд, сміття та понівечені вагони. Як виглядало метро в Нью-Йорку 30 років тому

    У 1950-1970 роки в Нью-Йорку був вкрай високий рівень злочинності. Метро вважалося особливо неблагополучним місцем. По можливості його уникали. Списані графіті, поламані вандалами вагони тепер всього лише далекий привіт з минулого. Завдяки фотографіям Стівена Сігела можна відчути атмосферу Нью-Йоркського метро 30-річної давності.

    Джерело: cameralabs.org

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