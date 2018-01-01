Армія Асада за 48 годин вбила понад 250 осіб у Східній Гуті - правозахисники

Правозахисники відзначають, що серед загиблих багато жінок і дітей

У Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті. Про це повідомила 20 лютого Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR), інформує DW. Правозахисники відзначають, що серед загиблих багато жінок і дітей. Крім того, за даними ООН, в регіоні за дві доби виведені з ладу шість клінік, у тому



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Евакуація поранених у Східній Гуті

Правозахисники відзначають, що серед загиблих багато жінок і дітей

У Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті. Про це повідомила 20 лютого Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR), інформує DW.

Правозахисники відзначають, що серед загиблих багато жінок і дітей. Крім того, за даними ООН, в регіоні за дві доби виведені з ладу шість клінік, у тому числі найважливіший госпіталь в Арбіні, який двічі зазнавав бомбардування.

За інформацією правозахисників, цей лікувальний заклад було атаковано російськими військовими літаками. У SOHR відзначають, що це найбільші добові людські втрати в районі Східної Гути з часів хімічної атаки в 2013 році.

Східна Гута - останній район, контрольований противниками уряду Башара Асада.

У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.

До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.

Нагадаємо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.