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    Армія Асада за 48 годин вбила понад 250 осіб у Східній Гуті - правозахисники

    Правозахисники відзначають, що серед загиблих багато жінок і дітей
    У Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті. Про це повідомила 20 лютого Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR), інформує DW. Правозахисники відзначають, що серед загиблих багато жінок і дітей. Крім того, за даними ООН, в регіоні за дві доби виведені з ладу шість клінік, у тому
    • Сьогодні, 04:30
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    <p>Евакуація поранених у Східній Гуті</p>

    Евакуація поранених у Східній Гуті

    Правозахисники відзначають, що серед загиблих багато жінок і дітей

    У Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті. Про це повідомила 20 лютого Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR), інформує DW.

    Правозахисники відзначають, що серед загиблих багато жінок і дітей. Крім того, за даними ООН, в регіоні за дві доби виведені з ладу шість клінік, у тому числі найважливіший госпіталь в Арбіні, який двічі зазнавав бомбардування.

    За інформацією правозахисників, цей лікувальний заклад було атаковано російськими військовими літаками. У SOHR відзначають, що це найбільші добові людські втрати в районі Східної Гути з часів хімічної атаки в 2013 році.

    Східна Гута - останній район, контрольований противниками уряду Башара Асада.

    У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.

    До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.

    Нагадаємо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

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