Стало відомо, про що говоритиме Порошенко в ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Петро Порошенко напередодні прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН

Президент України виступить на сесії Генасамблеї ООН у середу

Президент Петро Порошенко у виступі та на зустрічах в рамках Генасамблеї ООН підніматиме питання безпекової й гуманітарної ситуації на Донбасі та в окупованому Криму, а також активізації торговельно-економічного співробітництва з іншими країнами.

Про це написала перший заступник Голови Верховної Ради, уповноважена президента з питань мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Основною проблематикою всіх виступів і зустрічей президента буде безпекова і гуманітарна ситуація на Донбасі і в Криму, перспективи введення миротворчої місії на Донбас. На двосторонніх зустрічах особлива увага приділятиметься активізації торгово-економічного співробітництва», - зазначила вона.

За її словами, окрім ключового виступу з трибуни ООН, який відбудеться у середу, Порошенко матиме на полях Генасамблеї багато двосторонніх зустрічей з лідерами європейських країн, країн Африки і Азії, іншими високопосадовцями, українською діаспорою.

Крім того, парламентарій розповіла, що президент візьме участь в конференції високого рівня з питань миротворчості.

Водночас Геращенко додала, що плануються й інші «важливі заходи, які поки що нехай залишаються певною інтригою».

У вівторок президент США Дональд Трамп виступив з промовою на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно відбувається у Нью-Йорку.

Зазначимо, Трамп на полях Генеральної асамблеї ООН проведе зустрічі з лідерами Франції, Британії, Ізраїлю, Єгипту, Японії та Південної Кореї.

Перед виступом американського лідера генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш попередив лідерів держав світу, які збираються на чергову сесію Генасамблеї ООН, про те, що світовий порядок стає все більш хаотичним.

Нагадаємо, напередодні президент Петро Порошенко прибув до Нью-Йорка на чолі офіційної делегації для участі у загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

19 вересня у Нью-Йорку відкрилася 73-я сесія Генасамблеї ООН.

Напередодні початку загальних дебатів 73-ї сесії Генасамблеї ООН Постійне представництво України при ООН звернулося із закликом до держав-членів Організації посилити тиск на Росію з метою звільнення Олега Сенцова та інших заручників Кремля.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.