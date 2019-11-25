Стала відома дата розгляду запобіжного заходу меру Львова Садовому



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Андрій Садовий підозрюється у зловживаннях, які завдали збитків державі в розмірі понад 50 млн грн Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати Андрію Садовому заставу 50 млн грн.

Вищий антикорупційний суд розгляне запобіжний захід меру Львова Садовому 27 листопада

Вищий антикорупційний суд розгляне обрання запобіжного заходу меру Львова Андрію Садовому 27 листопада. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Засідання відбудеться о 12:15 у приміщенні суду на вул. Хрещатик.

Як повідомлялось, Садовий підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем.

Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Про це мер Львова повідомив у відеозверненні. «Привіт» від Холодницького. Щойно прокурори САП вручили підозру. Розпочинаємо захист», - підписав він своє відеозвернення.

Як повідомляв «Главком», прокуратура має намір просити суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.

Садовий уже заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.

На запитання, де він братиме гроші на внесення застави, міський голова відповів, що буде звертатися до людей.

«Ви знаєте, моя декларація є публічна, все що я маю. Подивіться - моя зарплата, те, що Катерина (дружина, - ред.) отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина», - відповів Садовий.

Він додав, що можливо треба буде щось продавати.



