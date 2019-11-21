Прокуратура попросить суд обрати Садовому заставу 50 млн грн, - ЗМІ



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Андрію Садовому вручили підозру в зловживанні службовим становищем Фото: Главком

За даними джерела у правоохоронних органах, Андрій Садовий підозрюється у зловживаннях, які завдали збитків державі у розмірі понад 50 млн грн

Прокуратура має намір просити суд обрати мера Львова Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави 50 млн гривень. Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.

«Йдеться про заставу у розмірі 50 млн гривень», - сказав він.

Клопотання буде подано до суду.

Садовий підозрюється у зловживаннях, які завдали збитків державі в розмірі понад 50 млн грн.

Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Про це мер Львова повідомив у відеозверненні. «Привіт» від Холодницького. Щойно прокурори САП вручили підозру. Розпочинаємо захист», - підписав він своє відеозвернення.

За даними Zaxid.net. один з найбільших індустріальних девелоперів Європи нідерландська компанія CTP у 2015 році перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком площею понад 23 га у промисловій зоні Рясне-2. Відповідно до грошової оцінки, голландці заплатили за землю 52 млн грн і зобов'язались інвестувати в інфраструктуру парку 50 млн євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць. Втім, будівництво індустріального парку поки так і не почалося через відкрите кримінальне провадження і через протести місцевих мешканців, які вважали що ця земля належить їм. У листопаді 2017 року Львівська міська рада підписала з місцевими мешканцями меморандум про порозуміння.

Джерело: Українські новини