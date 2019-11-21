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    Буду просити у людей: Садовий заявив, що не має 50 млн грн для внесення застави

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    Львівський міський голова Андрій Садовий - Буду просити у людей: Садовий заявив, що не має 50 млн грн для внесення застави
    Львівський міський голова Андрій Садовий
    Фото: Главком

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме заставу в розмірі 50 млн грн. для мера Львова Андрія Садового

    Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у його сім'ї немає 50 мільйонів гривень для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.

    Про це він сказав в прямому ефірі Zaxid.net.live.

    Як повідомляв «Главком», прокуратура має намір просити суд обрати мера Львова Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави 50 млн гривень. 

    «Я собі важко уявляю, де вони ту суму нарахували», – сказав він.

    На запитання, де він братиме гроші на внесення застави, міський голова відповів, що буде звертатися до людей.

    «Ви знаєте, моя декларація є публічна, все що я маю. Подивіться — моя зарплата, те, що Катерина (дружина — ред.) отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина», — відповів Садовий.

    Він додав, що можливо треба буде щось продавати.

    Садовий підозрюється у зловживаннях, які завдали збитків державі в розмірі понад 50 млн грн.

    Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Про це мер Львова повідомив у відеозверненні. «Привіт» від Холодницького. Щойно прокурори САП вручили підозру. Розпочинаємо захист», - підписав він своє відеозвернення. 

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