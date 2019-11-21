Буду просити у людей: Садовий заявив, що не має 50 млн грн для внесення застави



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Львівський міський голова Андрій Садовий Фото: Главком

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме заставу в розмірі 50 млн грн. для мера Львова Андрія Садового

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у його сім'ї немає 50 мільйонів гривень для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.

Про це він сказав в прямому ефірі Zaxid.net.live.

Як повідомляв «Главком», прокуратура має намір просити суд обрати мера Львова Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави 50 млн гривень.

«Я собі важко уявляю, де вони ту суму нарахували», – сказав він.

На запитання, де він братиме гроші на внесення застави, міський голова відповів, що буде звертатися до людей.

«Ви знаєте, моя декларація є публічна, все що я маю. Подивіться — моя зарплата, те, що Катерина (дружина — ред.) отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина», — відповів Садовий.

Він додав, що можливо треба буде щось продавати.

Садовий підозрюється у зловживаннях, які завдали збитків державі в розмірі понад 50 млн грн.

Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Про це мер Львова повідомив у відеозверненні. «Привіт» від Холодницького. Щойно прокурори САП вручили підозру. Розпочинаємо захист», - підписав він своє відеозвернення.