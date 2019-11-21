Садовий отримав «привіт від Холодницького» (відео)



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Меру Львова Андрію Садовому вручили підозру

Мер Львова розповів про підозру від Антикорупційної прокуратури

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою міському голові Львова Андрію Садовому. Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Привіт» від Холодницького. Щойно прокурори САП вручили підозру. Розпочинаємо захист», - підписав він своє відеозвернення.

«Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора – компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 рр. і далі – блокування зі всіх сторін. На рівні влади держави, генеральної прокуратури. На той час компанія CTP збудувала парки в Румунії, в інших країнах», – заявив Садовий.

За даними Zaxid.net. один з найбільших індустріальних девелоперів Європи нідерландська компанія CTP у 2015 році перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком площею понад 23 га у промисловій зоні Рясне-2. Відповідно до грошової оцінки, голландці заплатили за землю 52 млн грн і зобов'язались інвестувати в інфраструктуру парку 50 млн євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць. Втім, будівництво індустріального парку поки так і не почалося через відкрите кримінальне провадження і через протести місцевих мешканців, які вважали що ця земля належить їм. У листопаді 2017 року Львівська міська рада підписала з місцевими мешканцями меморандум про порозуміння.