Стали відомі побічні дії антикоронавірусних вакцин

Після введення вакцини Pfizer-BioNTech було зареєстровано близько 10 випадків анафілактичного шоку, - ЗМІ

Вакцина Pfizer-BioNTech, результати досліджень якої були представлені в журналі New England Journal of Medicine, тестувалася на 44 820 добровольцях. Системні побічні дії частіше виникають у молодих людей (віком до 55 років), ніж у літніх, і частіше після другої ін'єкції, пише швейцарська газета Le Temps.

Побічним ефектом, який спостерігається найчастіше, є підвищення температури тіла, яке спостерігається у 59% молодих пацієнтів після другої ін'єкції.

У статті також йдеться про місцеві побічні ефекти: болі в місці ін'єкції, які зустрічаються найчастіше у молоді (83% випадків у порівнянні з 71% у пацієнтів старше 55 років), без особливої різниці між першою і другою ін'єкцією. Видання нагадує, що у грудні минулого року після введення вакцини Pfizer-BioNTech було зареєстровано близько 10 випадків анафілактичного або анафілактоїдного шоку - двох типів важких алергічних реакцій. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, це становить 21 випадок на 1,9 млн осіб , вакцинованих в період з 14 по 23 грудня, або 1: 100000.

Вакцина Moderna протестована на приблизно на 30 тис. добровольцях. Після ін'єкції спостерігалися такі ж місцеві ефекти, як від Pfizer-BioNTech.

«Побічні дії свідчать про активацію імунної системи, що є доброю ознакою ефективності вакцин», - коментує Валерія Каньо, вірусолог з лікувального центру Університету в Лозанні.

«Ці шокові стани зустрічаються рідко, легко розпізнаються і піддаються лікуванню в медичних установах (ін'єкція адреналіну знову ставить пацієнтів на ноги)», - вказує автор статті.

Виявлення цих станів підкреслює, що клінічні випробування не відображають повного обсягу можлиих побічних дій. «Річ у тім, що люди з алергією виключалися з протоколу випробувань», - нагадує Валерія Каньо.

Походження цих реакцій залишається неясним. Деякі вчені підозрюють, що таким алергеном є поліетиленгліколь - стабілізатор ліпідної капсули, який переносить вакцину в клітини і до якого частина населення має антитіла.