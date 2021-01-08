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    Стали відомі побічні дії антикоронавірусних вакцин

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    Побічні дії свідчать про активацію імунної системи, - вірусолог - Стали відомі побічні дії антикоронавірусних вакцин
    Побічні дії свідчать про активацію імунної системи, - вірусолог
    Фото dpa

    Після введення вакцини Pfizer-BioNTech було зареєстровано близько 10 випадків анафілактичного шоку, - ЗМІ

    Вакцина Pfizer-BioNTech, результати досліджень якої були представлені в журналі New England Journal of Medicine, тестувалася на 44 820 добровольцях. Системні побічні дії частіше виникають у молодих людей (віком до 55 років), ніж у літніх, і частіше після другої ін'єкції, пише швейцарська газета Le Temps.

    Побічним ефектом, який спостерігається найчастіше, є підвищення температури тіла, яке спостерігається у 59% молодих пацієнтів після другої ін'єкції.

    У статті також йдеться про місцеві побічні ефекти: болі в місці ін'єкції, які зустрічаються найчастіше у молоді (83% випадків у порівнянні з 71% у пацієнтів старше 55 років), без особливої різниці між першою і другою ін'єкцією. Видання нагадує, що у грудні минулого року після введення вакцини Pfizer-BioNTech було зареєстровано близько 10 випадків анафілактичного або анафілактоїдного шоку - двох типів важких алергічних реакцій. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, це становить 21 випадок на 1,9 млн осіб , вакцинованих в період з 14 по 23 грудня, або 1: 100000.

    Вакцина Moderna протестована на приблизно на 30 тис. добровольцях. Після ін'єкції спостерігалися такі ж місцеві ефекти, як від Pfizer-BioNTech.

    «Побічні дії свідчать про активацію імунної системи, що є доброю ознакою ефективності вакцин», - коментує Валерія Каньо, вірусолог з лікувального центру Університету в Лозанні.

    «Ці шокові стани зустрічаються рідко, легко розпізнаються і піддаються лікуванню в медичних установах (ін'єкція адреналіну знову ставить пацієнтів на ноги)», - вказує автор статті.

    Виявлення цих станів підкреслює, що клінічні випробування не відображають повного обсягу можлиих побічних дій.  «Річ у тім, що люди з алергією виключалися з протоколу випробувань», - нагадує Валерія Каньо.

    Походження цих реакцій залишається неясним. Деякі вчені підозрюють, що таким алергеном є поліетиленгліколь - стабілізатор ліпідної капсули, який переносить вакцину в клітини і до якого частина населення має антитіла.

    Теги: США медицина вакцинація населення коронавірус
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