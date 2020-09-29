Стало відомо, чим завершилося засідання апеляційного суду у «справі Марківа»



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У Мілані проходить апеляційний суд над Віталієм Марківим Фото: Олексій Нікулін/Громадське

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня

Апеляційний суд присяжних у Мілані оголосив перерву під час першого засідання, на якому розглядають скаргу адвокатів Віталія Марківа.

Про це повідомила Ольга Токарюк, авторка фільму-розслідування «Не в тому місці, не в той час».

Раніше стало відомо, що адвокати українця просили суд долучити до справи нові докази, зокрема фільм «Не в тому місці, не в той час», а також висновки розслідування МВС України (аудіоекспертизу відео Рогелона та інші).

Адвокати обвинувачення і цивільних позивачів просили не приймати нові докази і підтвердити вирок першої інстанції.

«Щодо фільму сказали, що не можемо перевірити, хто знімав, як саме, чи були дотримані всі процедури, хто фінансує фільм. Адвокатка родини Роккеллі Алессандра Баллеріні звернула увагу на пости авторки фільму Токарюк про Марківа, де вона позитивно про нього відгукувалась, а отже не є неупередженою (мені дуже цікаво побачити ці пости, сподіваюся, адвокатка цитувала конкретні пости)», - написала Токарюк.

Також вона повідомила, що прокурор розповідав про порушення українського законодавства про подвійне громадянство Марківа, мовляв, з моменту набуття італійського він втратив українське і не мав права іти до Нацгвардії.

Зазначимо, що процес був закритий для публіки.

На засіданні дозволили вхід тільки для адвокатів, а також по двоє осіб від цивільних позивачів/відповідачів і 12 журналістам.

Нагадаємо, 29 вересня в Італії розпочався розгляд апеляції у справі Марківа.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.

Нагадаємо, сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.