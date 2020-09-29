В Італії розпочався розгляд апеляції у справі Марківа



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На підтримку Віталія Марківа зібралося близько 40 українців

До зали суду пустили лише учасників процесу, а також рідних та деяких журналістів, відеозйомка заборонена

Апеляційний суд в Мілані розпочав розгляд справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі. Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що слухання розпочалося на пів години пізніше.

«До зали суду пустили лише учасників процесу, а також рідних та деяких журналістів. Телевізійників з камерами не пропустили, відеозйомка заборонена. Українська громада в Італії повідомила, що їм не дозволили зайти до будівлі суду, натомість вони можуть провести акцію підтримки біля суду», – йдеться у повідомленні.

Журналісти повідомляють, що на підтримку Віталія Марківа зібралося близько 40 українців. «У білих сорочках з плакатами та портретами Марківа у руках вони вишикувалися біля суду. Акцію їм дозволили провести до 11:00 за місцевим часом. Учасників має бути 35-40 людей», – інформує Укрінформ.

Як повідомлялося, інтерес до апеляційного процесу щодо справи Марківа досить великий. У канцелярії суду зазначали, що отримали багато запитів на акредитацію з різних країн. Пряма трансляція засідань не передбачена.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.

Як повідомлялося, 29 вересня в Мілані розпочнеться апеляційний суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа.

Нагадаємо, сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

В Італії суд розгляне апеляцію нацгвардійця Віталія Марківа 29 вересня.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.

Нацгвардійця Марківа, який має подвійне громадянство України та Італії, затримали в Італії 30 червня 2017 року за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська Донецької області в травні 2014 року.

12 липня 2019 року італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Роккеллі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що рішення італійського суду буде оскаржено.

Передбачалося, що Апеляційний суд округу Ломбардія розгляне апеляційну скаргу, подану захистом Марківа, навесні 2020 року, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу засідання було відкладено.