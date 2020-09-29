Справа Марківа: сьогодні в Мілані відбудеться засідання апеляційного суду



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Захист наполягає на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі журналіста Андреа Рокеллі.

Нацгвардієць Віталій Марків був бездоказово і безпідставно звинувачений судом італійського міста Павія в причетності до загибелі журналіста Андреа Рокеллі, - МВС

В італійському місті Мілані 29 вересня відбудеться засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа.

«Сьогодні, 29 вересня, в Мілані відбудеться засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа, який бездоказово і безпідставно був звинувачений судом італійського міста Павія в причетності до загибелі журналіста Андреа Рокеллі, який загинув в Слов'янську в травні 2014 року. У липні 2019 року суд присяжних міста Павії засудив Віталія Марківа на 24 роки позбавлення волі за злочин, якого він не скоював», – поінформували у пресслужбі МВС.

Зазначається, що захист – італійські адвоктари Рафаелі Делла Вале і Нікколо Бертоліні Клерічі – наполягає на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі.

«Це підтверджується результатами експертиз, проведених у межах розслідування Національної поліції України, які показали, що Віталій Марків фізично не міг бачити зі своєї позиції на горі Карачун місце, де сталася трагічна загибель італійського журналіста і його перекладача громадянина РФ, і тим більше не міг вести прицільну стрільбу з автомата АК-74 на відстань в 1700 метрів», – відзначили у МВС.

Наголошується, що позиція звинувачення була побудована на припущеннях і російській пропаганді, яка з дня загибелі Андреа Рокеллі звинуватила українську владу в загибелі журналіста в Слов'янську, захопленому російськими терористами, які вбивали мирних громадян.

Нагадаємо, сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

В Італії суд розгляне апеляцію нацгвардійця Віталія Марківа 29 вересня.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.

Нацгвардійця Марківа, який має подвійне громадянство України та Італії, затримали в Італії 30 червня 2017 року за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська Донецької області в травні 2014 року.

12 липня 2019 року італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Роккеллі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що рішення італійського суду буде оскаржено.

Передбачалося, що Апеляційний суд округу Ломбардія розгляне апеляційну скаргу, подану захистом Марківа, навесні 2020 року, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу засідання було відкладено.