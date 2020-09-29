Одеський суд відправив Стерненка у Київ
Перше судове засідання по суті має відбутися 9 жовтня
Приморський районний суд Одеси 29 вересня ухвалив рішення про нічний домашній арешт активіста Сергія Стерненка. Який він відбуватиме у Києві. Про це сам Стерненко повідомив у твітері, не уточнивши час дії такого запобіжного заходу.
Суд дав мені знову нічний домашній арешт в м. Києві.— Сергій Стерненко (@sternenko) September 29, 2020
Наступне засідання призначили на 09.10 об 11:00.
Про це у Фейсбуці також повідомляє юридична компанія «Міллер»..
«Суд обрав відносно Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, за місцем проживання у місті Києві. Також справу було призначено до судового розгляду на основі обвинувального акту. Перше судове засідання по суті заплановано на 09.10.2020 об 11:00 годині», - йдеться у повідомленні.
Минулого тижня, 22 вересня, Стерненко повідомив, що термін його домашнього арешту сплив, але додав, що чекає від прокуратури нового подання про арешт.
Сторона обвинувачення наполягала на триманні Стерненка в слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський районний суд Києва підтвердив домашній арешт Стерненка, але змінив умови – з цілодобового на нічний домашній арешт.
Під Приморським судом Одеси 31 серпня невідомі напали на Стерненка та намагалися облити його невідомою речовиною.
До слова, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.
Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.