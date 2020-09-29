Одеський суд відправив Стерненка у Київ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Cуд відправив Сергія Стерненка під нічний домашній арешт

Перше судове засідання по суті має відбутися 9 жовтня

Приморський районний суд Одеси 29 вересня ухвалив рішення про нічний домашній арешт активіста Сергія Стерненка. Який він відбуватиме у Києві. Про це сам Стерненко повідомив у твітері, не уточнивши час дії такого запобіжного заходу.

Суд дав мені знову нічний домашній арешт в м. Києві.

Наступне засідання призначили на 09.10 об 11:00. — Сергій Стерненко (@sternenko) September 29, 2020

Про це у Фейсбуці також повідомляє юридична компанія «Міллер»..

«Суд обрав відносно Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, за місцем проживання у місті Києві. Також справу було призначено до судового розгляду на основі обвинувального акту. Перше судове засідання по суті заплановано на 09.10.2020 об 11:00 годині», - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня, 22 вересня, Стерненко повідомив, що термін його домашнього арешту сплив, але додав, що чекає від прокуратури нового подання про арешт.

Сторона обвинувачення наполягала на триманні Стерненка в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський районний суд Києва підтвердив домашній арешт Стерненка, але змінив умови – з цілодобового на нічний домашній арешт.

Під Приморським судом Одеси 31 серпня невідомі напали на Стерненка та намагалися облити його невідомою речовиною.

До слова, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.



