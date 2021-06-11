П’яний ексдепутат Дмитро Крючков зірвав засідання суду (відео)

Перед тим підозрюваний у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго» був на святкуванні дня народження і вживав алкоголь

Заплановане на 11 червня засідання Вищого антикорупційного суду було зірване колишнім народним депутатом Дмитром Крючковим, підозрюваним у розкраданні кошті «Запоріжжяобленерго», який прийшов до зали суду нетверезим, повідомляє УНІАН.

На початку засідання один із суддів зазначив, що Крючков запізнився та має недобрий вигляд.

«Коли ви входили до зали суду, я помітив, що у вас нестійка хода. Що з вами сталося? Що з вашим станом здоров'я? Я бачу почервоніння ваших очей», – сказав суддя.

Крючков відповів, що був на святкуванні дня народження і вживав алкоголь. За його словами, захід закінчився близько першої ночі, а випив він 300 г горілки. Свою нетверезість зараз екснардеп заперечив. Суддя зазначив підозрюваному, що той навіть говорить незв'язно. «Я пам'ятаю, який ви були активний на інших судових засіданнях, ми заслуховувались вашими показами, а сьогодні у вас язик ламається і заплітається. І як ви планували для себе брати участь в судовому засіданні в такому стані?» – зауважив суддя. Тоді інший суддя запропонував перенести засідання.

«На жаль, вищі спеціалізовані суди не є серед суб’єктів, які могли б вас притягнути (до відповідальності – «Главком») за неповагу до суду. ...Я ставлю на обговорення питання про відкладення судового засідання через те, що обвинувачений Крючков Дмитро Васильович перебуває у стані алкогольного сп'яніння і не може належним чином здійснювати свій захист», – сказав він. Заперечень не було. Наступне засідання має відбутися 12 липня.

«Будемо сподіватися, всі будуть здорові. Там близько 7 липня, я вже переживаю, це Івана. Ви нормально будете? Не Іванович ніби. Ладно, робимо перерву, немає з ким говорити. До побачення», – підсумував суддя.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року колишнього народного депутата, енерготрейдера Дмитра Крючкова екстрадували до України з Німеччини. Солом'янський райсуд Києва арештував його з альтернативою застави 7 млн гривень. Невдовзі Крючков вийшов під заставу.

Екснардеп фігурує у справі про привласнення 346 млн грн «Запоріжжяобленерго», де понад 60% акцій належить державі.