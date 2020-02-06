Корупційні схеми «Запоріжжяобленерго». Вищий антикорсуд підтвердив причетність «Динамо» до скандальної справи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд, вивчивши скаргу представника «Динамо», залишив її без задоволення

Вищий антикорупційний суд відмовив першому віцепрезиденту ТОВ ФК «Динамо» (Київ) у задоволенні скарги на дії слідчого Національного антикорупційного бюро України, відмовивши ФК у поверненні вилучених під час обшуків клубу майна і документів. Про це свідчать текст ухвали Вищого антикорупційного суду України від 21 листопада 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними з ували суду, 25 червня 2019 року детективи НАБУ провели обшуки службових кабінетів та приймалень, які належать та перебувають у володінні ТОВ «Футбольний клуб «Динамо» Київ" (місто Київ, вулиця Грушевського, 3). Детективи НАБУ отримали дозвіл на відповідні обшуки від слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва 13 червня 2019 року, в рамках розслідування кримінального провадження № 12015000000000200 - щодо корупції в енергетиці.

Детективи НАБУ провели обшуки в «Динамо» з метою відшукати та вилучити речі і документи щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХК «Енергомережа» (екс-керівник Дмитро Крючков), ПАТ «Запоріжжяобленерго» (серед бенефіцарів брати Суркіси), інших енергопостачальників з державною часткою власності (у тому числі АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Одеська ТЕЦ», АТ «Хмельницькобленерго», АТ «Миколаївобленерго»).

За результатами обшуків детективи таки виявили та вилучили низку документів, які стосуються фінансової господарської діяльності ПАТ «Запоріжжяобленерго», а саме: документи, які містять інформацію щодо компаній Margaroza Commercila LTD і Lех Реrfecta Ltd (їй належать 26% «Запоріжжяобленерго»), а також схеми, які містить посилання на зв'язки компаній-акціонерів Margaroza Commercila LTD та Lех Реrfecta Ltd із «Запоріжжяобленерго».

Втім, на думку першого віце-президента ТОВ «ФК «Динамо (Київ)» (Віталія Сівкова), детективи НАБУ вилучили документи, які є власністю ФК та, нібито, не стосуються кримінального провадження НАБУ.

На переконання Сівкова, належне «Динамо» майно «є тимчасово вилученим», а тому має бути повернуте володільцю. Тож перший віце-президент ФК особисто подав до суду скаргу на бездіяльність слідчого НАБУ щодо неповернення клубу тимчасово вилученого майна під час обшуку.

Втім, суд, вивчивши скаргу, залишив її без задоволення. По-перше тому, що детективи НАБУ вилучили документи, які пов'язані із діяльністю «Запоріжжяобленерго» у 2014 році та які мають значення для досудового розслідування, констатував ВАКС.

Ці документи відображають взаємовідносини між «Запоріжжяобленерго» та відповідними іноземними суб'єктами господарювання, у тому числі компанією Lех Реrfecta Ltd, яка є акціонером ПАТ «Запоріжжяобленерго». Крім того, вказані документи містять інформацію щодо бенефіціарних власників ПАТ «Запоріжжяобленерго», йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Крім того, на переконання суду, вказані документи не є тимчасово вилученим майном. Оскільки дозвіл на їх вилучення було надано ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва.

Це рішення Вищого антикорупційного суду - вже друге. Аналогічні вимоги збоку «Динамо» (про повернення вилучених документів) вже розглядалися суддями (у жовтні 2019 року) та не були задоволені.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання коштів в енергетиці. В рамках провадження екс-директору «Енергомережі» Крючкову було вручено повідомлення про підозру.

Детективи Бюро підозрюють його та спільників у привласненні коштів «Запоріжжяобленерго» в розмірі понад 300 млн грн.

Але мова не тільки про «Запоріжжяобленерго». У НАБУ кажуть, що діяльність компанії «Енергомережа» завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

Додамо, що самого Крючкова ЗМІ та експерти називають людиною Суркісів. І підтверджують це записи телефонних розмов, опубліковані минулого року журналістами «Радіо Свободи».