Стало відомо, хто є основним спонсором партії Вакарчука



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Похід Святослава Вакарчука у велику політику від самого початку активно підтримував Томаш Фіала

Гроші «Голосу» перерахували чимало людей, наближених до гендиректора інвестиційної компанії Dragon Capital

Партію Святослава Вакарчука «Голос» активно фінансують люди, які входять в орбіту Томаша Фіали - громадянина Чехії, генерального директора української інвестиційної компанії Dragon Capital, одним з головних інвесторів якої є структури американського мультимільярдера та мецената Джорджа Сороса. Про це свідчить інформація з фінансового звіту за ІІІ квартал поточного року політсили, опублікованого на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.

Томаш і Наталя Фіали, Вакарчук з дружиною Лялею Фонарьовою, Тимофієм Міловановим та його колегами з Vox Ukraine (аналітична платформа)

Зокрема, це дружину Томаша Наталя Фіала, яка поклала до партійної скарбнички 1,6 млн грн, йдеться у статті «Главкома» «Фанклуб Вакарчука. Хто фінансував партію «Голос» у розпал виборів (список донорів)».

Крім того, серед представників Dragon Capital до фінансування політичного проєкту долучилися Володимир Тимочко - керуючий директор з прямих інвестицій, його внесок становить теж 1,6 млн грн; Ярослав Тимочко - керівник ТОВ «Європоліс проперті Холдинг», кінцевим бенефіціарним власником якого є, знову-таки, Томаш Фіала; Дмитро Ісупов – керуючий директор компанії «Озон капітал», який теж пов'язаний із Dragon Capital. Принаймні, на сторінці цієї компанії у Facebook написано: «Озон Капітал» надавав послуги з управління активами під брендом Dragon Capital на підставі ліцензійних договорів. Однак термін дії цих договорів сплив, у зв’язку із чим компанія вирішила змінити назву і розвивати власну торговельну марку». Ще пара представників «групи Фіали»: Федір Багненко, який пожертвував партії 99 тис. грн, а також Костянтин Шевченко – генеральний директор компанії «Чумак» (співвласницею якої також є Dragon Capital). Його внесок склав 1,5 млн грн.

Як відомо, від самого початку Фіала відкрито підтримував похід Святослава Вакарчука у велику політику.

Раніше «Главком» вже писав, що представники «групи Фіали» суттєво допомагали грішми проекту Вакарчука і в другому кварталі 2019 року. Щоправда тоді звучали інші прізвища, у звіті за третій квартал їх вже немає. Це були співробітники безпосередньо Dragon Capital або компаній, кінцевим бенефіціаринм власником яких є Фіала.

Зауважимо, що Томаш Фіала – активний прибічник відкриття ринку землі в Україні. На продажу землі, ще задовго до походу у політику наполягав і Вакарчук, зокрема на сторінках ЗМІ, власником яких все той же Фіала.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Фанклуб Вакарчука. Хто фінансував партію «Голос» у розпал виборів (список донорів)»