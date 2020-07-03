Стало відомо, хто керуватиме Нацбанком, поки Рада не призначить нового голову НБУ



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Обов’язки голови Нацбанку тепер виконує Катерина Рожкова

Рожкова сподівається, що «президент обере достойного кандидата на посаду голови НБУ»

Після звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України виконувачем обов’язків голови НБУ є перший заступник Катерина Рожкова, повідомила у п’ятницю пресслужба регулятора.

«Я сподіваюся, що президент обере достойного кандидата на посаду голови НБУ. Це має бути професіонал, який згоден зі стратегічним баченням реформ, які впроваджує НБУ. Це має бути технократ без політичних амбіцій. Це має бути людина із залізними нервами», – заявила Рожкова.

Вона подякувала Якову Смолію і наголосила, що нинішня команда НБУ «має довести до кінця валютну лібералізацію, не нашкодивши макрофінансовій стабільності», а також продовжити забезпечувати гнучке курсоутворення і «нарощувати фінансову «подушку безпеки» України.

3 липня під час позачергового засідання парламенту нардепи відправили у відставку голову НБУ Якова Смолія. Відставку очільника НБУ підтримало 286 нардепів.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

У своєму виступі з трибуни парламенту лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що тиск на голову Національного банку Якова Смолія та його відставка – це наслідок організованого олігархом Коломойським цькування НБУ, в якому беруть участь підконтрольні йому депутати з більшості.