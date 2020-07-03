Рада відправила у відставку голову Антимонопольного комітету Терентьєва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Терентьєв очолював Антимонопольний комітет із 25 травня 2015 року Фото: Главком

226 народних депутатів підтримали звільнення глави АМКУ

Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

Ухвалення відповідної постанови №3784 підтримали 226 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

«Звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади голови Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв’язку з поданою ним заявою», — йдеться у документі.

Терентьєв очолював Антимонопольний комітет із 25 травня 2015 року.

2 липня Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звільнити Терентьєва.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку, проте вже наступного дня ніби відкликав її.

Також зазначимо, що 3 липня під час позачергового засідання парламенту нардепи відправили у відставку голову НБУ Якова Смолія. Відставку очільника НБУ підтримало 286 нардепів.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.