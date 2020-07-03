Смолій повідомив подробиці політичного тиску на Нацбанк



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Голова Національного банку Яків Смолій виступив у Раді

Від НБУ вимагають певних рішень, - заявив Смолій

На Національний банк України протягом останнього часу здійснюється систематичний політичний тиск. Від НБУ вимагають певних рішень.

Про це глава Нацбанку Яків Смолій заявив під час звіту у Верховній Раді.

«Я прийняв важке, але необхідне рішення: піти у відставку», - сказав він.

За його словами, НБУ тиснуть з метою прийняття рішень, які не є економічно обґрунтованими. Ці рішення можуть дорого коштувати українській економіці, зазначив він.

Смолій також назвав НБУ щитом для стабільності фінансової системи.

«І цей щит протягом останнього року постійно намагаються зламати. Тиск через суди. Проплачені мітинги на Інститутській та під домівками членів Правління. Інформаційні атаки, побудовані на маніпуляціях і брехні. Необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ та безпосередньо моєї діяльності як очільника інституції. Використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. Усе це елементи одного ланцюга», - сказав він.

Смолій також відзначив, що тиск - це антонім ефективного діалогу. «Розмова, де один говорить фахово про економіку та фінанси, а інший – чує лише свої політичні інтереси, приречена на поразку», - зазначив Смолій.

До слова, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.