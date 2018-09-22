Стало відомо, хто на Генасамблеї ООН проголосував проти важливого для України пункту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Результати голосування

Проти включення пункту до порядку денного проголосували 13 країн

Генеральна Асамблея ООН включила до порядку денного пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Як повідомляє українська місія в ООН у Twitter, рішення було прийняте впевненою більшістю: за – 68, проти – 13.

Зазначається, що проти включення до порядку денного Генасамблеї ООН пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» проголосували:

Вірменія

Білорусь

Бурунді

Куба

Іран

Казахстан

М’янма

Нікарагуа

Філіппіни

Росія

Судан

Сирія

Венесуела

«Як засвідчило голосування, прихильників російських наративів стає дедалі менше. Натомість, маємо чіткий сигнал від держав-членів ООН щодо підтримки позиції України про мирне врегулювання конфлікту з Росією. Продовження нехтування Росією Статуту ООН неминуче призведе до її повної ізоляції», - йдеться у заяві постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.

Сьогодні Генеральна Асамблея #ООН включила до порядку денного пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Рішення було прийняте впевненою більшістю: за – 68, проти – 13.



Чому це важливо для України читайте в нашому коментарі pic.twitter.com/zzV0yllw8F — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 21 сентября 2018 г.





Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав включення Генеральною Асамблеєю ООН до порядку денного пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Як відомо, 19 вересня у Нью-Йорку відкрилася 73-я сесія Генасамблеї ООН.

Напередодні початку загальних дебатів 73-ї сесії Генасамблеї ООН Постійне представництво України при ООН звернулося із закликом до держав-членів Організації посилити тиск на Росію з метою звільнення Олега Сенцова та інших заручників Кремля.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.

До слова, Порошенко пропонує ноту про непродовження договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією поширити як офіційний документ Генасамблеї та Ради безпеки ООН.