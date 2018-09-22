Стало відомо, хто на Генасамблеї ООН проголосував проти важливого для України пункту
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Проти включення пункту до порядку денного проголосували 13 країн
Генеральна Асамблея ООН включила до порядку денного пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».
Як повідомляє українська місія в ООН у Twitter, рішення було прийняте впевненою більшістю: за – 68, проти – 13.
Зазначається, що проти включення до порядку денного Генасамблеї ООН пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» проголосували:
- Вірменія
- Білорусь
- Бурунді
- Куба
- Іран
- Казахстан
- М’янма
- Нікарагуа
- Філіппіни
- Росія
- Судан
- Сирія
- Венесуела
«Як засвідчило голосування, прихильників російських наративів стає дедалі менше. Натомість, маємо чіткий сигнал від держав-членів ООН щодо підтримки позиції України про мирне врегулювання конфлікту з Росією. Продовження нехтування Росією Статуту ООН неминуче призведе до її повної ізоляції», - йдеться у заяві постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.
Сьогодні Генеральна Асамблея #ООН включила до порядку денного пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Рішення було прийняте впевненою більшістю: за – 68, проти – 13.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 21 сентября 2018 г.
Чому це важливо для України читайте в нашому коментарі pic.twitter.com/zzV0yllw8F
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав включення Генеральною Асамблеєю ООН до порядку денного пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».
Як відомо, 19 вересня у Нью-Йорку відкрилася 73-я сесія Генасамблеї ООН.
Напередодні початку загальних дебатів 73-ї сесії Генасамблеї ООН Постійне представництво України при ООН звернулося із закликом до держав-членів Організації посилити тиск на Росію з метою звільнення Олега Сенцова та інших заручників Кремля.
Раніше Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.
До слова, Порошенко пропонує ноту про непродовження договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією поширити як офіційний документ Генасамблеї та Ради безпеки ООН.