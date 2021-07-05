Набрав чинності закон про онлайн-торги землею. Як він працюватиме

Інформація про аукціон і лоти буде розміщуватися відразу в інтернеті

З 5 липня торги державною землею будуть тільки онлайн

У понеділок, 5 липня, закон про онлайн-торги землею повністю набрав чинності.

Відзначимо, частина норм закону набрала чинності з дня опублікування у виданні «Голос України» 25 червня. Йдеться про доручення Кабінету міністрів протягом трьох місяців з дня опублікування закону:

розробити і привести у відповідність з цим документом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з законом,

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього документа.

Тож, з 5 липня торги державною землею будуть тільки онлайн. Подача документів, реєстрація, участь можуть здійснюватися з будь-якої точки.

У документі прописано, що інформація про аукціон і лоти буде розміщуватися відразу в інтернеті. Однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною. Організатори не зможуть зловживати правами учасників.

Відповідно до закону, торгуватися зможуть не менше двох осіб. Фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки будуть ділити на менші.

Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть у три раунди: один раунд – одне підвищення ставки. Мінімальний крок –не менше 1% від стартової ціни лота.

Як відомо, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Раадою в минулому році, набрав чинності з 1 липня 2021 року. З цього дня українці зможуть купувати і продавати землю.

І вже о першій половині дня 1 липня у реєстрі було зареєстровано 33 нових угоди відносно землі сільськогосподарського призначення.

Реформу впроваджуватимуть двома етапами.

Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

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