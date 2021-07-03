Продаж землі. Скільки угод оформлено у перший день відкриття ринку

За 1 липня була зареєстрована 61 угода купівлі-продажу права власності землі

У перший день роботи ринку землі, який був відкритий 1 липня, в Україні на підставі відповідних договорів купівлі-продажу була зареєстрована 61 угода права власності землі. Про це під час виступу у Верховній раді заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

«За даними Державного реєстру, речових прав на нерухоме майно за 1 липня на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано права власності на землі сільськогосподарського призначення в обсязі 61 угода», – повідомив він.

Лещенко підкреслив, що серед них виявились лише три угоди, які раніше підпадали під мораторій.

«Тобто на всю країну у нас відбулися три угоди підмораторних земель сільськогосподарського призначення», – зазначив міністр.

Він додав, що при цьому було відчужено 40 земельних ділянок, які не підпадали під мораторій, оскільки перебували на правовому титулі «особисте селянське господарство».

«Ця статистика не відрізняється від статистики за час до зняття мораторію», – наголосив Лещенко.

Крім того Лещенко заявив, що в Україні існував тіньовий ринок землі. За його словами, в останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами з купівлі-продажу землі.

Як відомо, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Радою в минулому році, набрав чинності з 1 липня 2021 року. З цього дня українці зможуть купувати і продавати землю.

Реформу впроваджуватимуть двома етапами.

Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

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