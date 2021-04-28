Росія висунула нову умову на переговорах Тристоронньої контактної групи

РФ хоче, щоб у представників ОРДЛО була монополія на представлення Донбасу

Кремль виступає за те, щоб на переговорах ТКГ не було вимушених переселенців з Донбасу

На переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу російська сторона вимагала, щоб у складі української делегації не було вимушених переселенців з окупованих територій. Про це розповів член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш телеканалу «Україна 24».

«На жаль, представники ОРДЛО вже легалізовані в переговорному процесі, хоча це суперечить Мінським угодами. Та сторона хоче, щоб у цих людей була монополія на представлення ОРДЛО, щоб ми не представляли ОРДЛО, як такі, що виїхали звідти», – сказав він.

Також на своїй сторінці в Facebook Гармаш написав, що метою росіян є «викинути з переговорного процесу переселенців», які сильно заважають Росії в суб'єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту.

«Сподіваюся, що наше керівництво у своєму прагненні до миру не забуде про те, через що взагалі вся ця війна і заради чого багатотисячні жертви. Мета – не мир за всяку ціну, мета – територіальна цілісність і суверенітет над всією територією, тобто – збереження державності України. Суб'єктивізація ОРДЛО (а по суті – «автономія» «ДНР» – «ЛНР») з цією метою ніяк не корелюють. І будь-який крок у напрямку їх суб'єктивізації шляхом нашого витіснення з переговорного процесу веде до реалізації мети Москви, а не України», – вважає Гармаш.

Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

Нагадаємо, що цього тижня контактна група щодо Донбасу проведе два засідання. Стало відомо, що обговорять.