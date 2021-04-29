Білий дім: Байден на зустрічі з Путіним хоче обговорити Україну

Зустріч президентів США та РФ може відбутися в червні

США мають намір підтримувати Україну за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що одна з тем майбутньої зустрічі американського лідера Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним буде ситуація довкола України.

Про це Салліван сказав в ефірі телеканалу MSNBC.

За його словами, Байден під час попередніх телефонних розмов з Путіним висловлював свою стурбованість з приводу військового накопичення Росії поблизу України.

«Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому (підтримувати Україну, – ред.), але ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висунення публічних ультиматумів», – заявив Салліван.

Як відомо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах США та Росії. Прийняти зустріч двох президентів вже запропонувала низка країн, зокрема, Фінляндія та Швейцарія.

Однак у Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

Згодом помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися в червні.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».