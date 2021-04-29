Росію чекають наслідки за агресію – Байден

Москва і Вашингтон «можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам» обох країн

США не прагнуть до ескалації напруженості з Росією, однак агресивні дії Кремля матимуть наслідки. Про це йдеться в оприлюдненому Білим домом тексті промови президента США Джо Байдена для виступу перед Конгресом.

Байден зазначив, що дав зрозуміти президенту Володимиру Путіну, що, хоча США не прагнуть до ескалації, їхні дії матимуть наслідки.

«Я прямо і пропорційно відповів на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес – вони (РФ, – ред) зробили і те, і інше, і я відповів», –заявив глава Білого дому.

Він додав, що Москва і Вашингтон «можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам» обох країн. У приклад Байден навів продовження в лютому на п'ять років російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

«Як ми це зробили, коли продовжили новий ДСНВ з ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи», – додав президент США.

За словами Байдена, він виконав своє зобов'язання скликати саміт з клімату з усіма найбільшими економіками світу – від Китаю і Росії до Індії та Європейського Союзу – в перші 100 днів президентства.

Як відомо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах США та Росії. Прийняти зустріч двох президентів вже запропонувала низка країн, зокрема, Фінляндія та Швейцарія.

Одна з тем майбутньої зустрічі американського лідера Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним буде ситуація довкола України, заявили у Білому домі.

Однак у Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

Згодом помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися в червні.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».