Бойовики РФ за ранок тричі встигли обстріляти позиції ООС

Бойовики на Донбасі не припиняють обстріли

Біля Водяного застосували заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру

Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим тиші 26 квітня. В результаті обстрілів поранений український воїн, його госпіталізували. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

В ООС уточнюють, що ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем поблизу Водяного. Крім того, з мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля Світлодарська били ще й з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, неподалік Павлополя противник два рази відкривав вогонь по українських позиціях, застосувавши гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також в районі Зайцевого бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В результаті цього обстрілу український воїн отримав поранення.

«Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС уточнюють, що українські бійці відповідали на дії російсько-окупаційних військ взаємністю.

Також станом на сьогоднішній ранок бойовики встигли обстріляти позиції ООС тричі.

Біля Водяного окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Недалеко від населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Талаківки - з станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, бойовики поранили українського військового на Донбасі. Бійця госпіталізували до лікарні.

Тим часом, як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.