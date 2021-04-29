Сенатори США проти перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою

Американські сенатори підтримують саміт з Росією, особливо, якщо до порядку будуть включені питання по Україні і кібератаки

Байден «не повинен довіряти будь-яким обіцянкам Росії»

Сенатори США від обох партій заявили, що загалом схвалюють ідею саміту між американським президентом Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним, але виступають проти будь-якого перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» посилаючись на портал Axios

«Це повинно статися. Незалежно від того, які у нас сумніви щодо Путіна, у нього купа ядерної зброї. Вже одне це означає, що ми повинні якимось чином взаємодіяти з ним», – цитує портал сенатора-республіканця Марка Рубіо.

Республіканець Річард Бер сказав, що не бачить «ніяких мінусів для проведення такої зустрічі», а демократ Бен Кардін назвав подібний захід «хорошою ідеєю», якщо до порядку будуть включені Україна і кібератаки. Демократ Кріс Мерфі зазначив, що Байден «знає, коли настане відповідний час, щоб сісти за стіл переговорів».

Проте, низка сенаторів висловилися більш обережно. «Ми бачили це кіно і раніше, і знаємо, як піде діалог між президентом Байденом і президентом Путіним», – сказав республіканець Джим Ріш. На його думку, Байден «не повинен довіряти будь-яким обіцянкам Росії», вважає, що президенту США до саміту необхідно ввести санкції проти «Північного потоку 2». Його думку поділяє республіканець Тед Круз.

З аналогічних позицій, пише портал, виступив Джош Хоулі, який сказав, що Байден повинен підштовхнути європейських союзників «робити більше для гарантування своєї власної безпеки, особливо щодо Росії».

Голова сенатського Комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес сказав, що вірить у здатність Байдена ефективно провести саміт, хоча і не покладає великих надій на його результати.

Портал зазначає, що, швидше за все, зустріч двох президентів може відбутися після червневого саміту «великої сімки».

Тим часом, під час своєї першої телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден 2 квітня найбільше часу приділили темі проведення реформ в Україні.

Про це заявив помічник держсекретаря США з європейських та євразійських відносин Джордж Кент.