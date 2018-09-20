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    Стало відомо, коли Сущенка можуть етапувати з російського СІЗО

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    Роман Сущенко - Стало відомо, коли Сущенка можуть етапувати з російського СІЗО
    Роман Сущенко

    Фейгін вважає, що до перших чисел жовтня етапування Сущенка не буде

    Марк Фейгін, який захищає українського журналіста Романа Сущенка, припускає, що етапування його підзахисного затягнеться на 2-3 тижні.

    Про це Фейгін повідомив «Укрінформу».

    «Думаю, що до перших чисел жовтня етапування мого підзахисного не буде. Допускаю, що 2-3 тижні піде на оформлення документів і розв'язання усіх питань, пов'язаних з цим. Цікава деталь: Роман зустрівся з начальником в'язниці Ромашиним, поговорив про етапування: що брати - що не брати», - розповів Фейгін.

    Він також нагадав, що спільно з МЗС України була підготовлена й відправлена до РФ нота з приводу можливого місця етапування Сущенка.

    «Повторюся, ми розраховуємо, що це буде центральна Росія. Але наразі, яким буде місце відбування терміну ніхто не знає», - резюмував захисник.

    Також Фейгін заявив що Сущенко отримав право на шість телефонних дзвінків і побачення з рідними до етапування з СІЗО Лефортово.

    Як відомо, Україна вимагає від РФ скасувати вирок Сущенку й повернути його додому.

    12 вересня Марк Фейгін заявив, Сущенко готовий просити про помилування у Путіна.

    Перед цим Верховний суд Росії визнав законним рішення Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка. Відтак суд відхилив у повному обсязі апеляцію захисників.

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