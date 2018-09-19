Сущенко отримав право на кілька дзвінків та побачення з рідними



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Роман Сущенко

Сущенко просив передавати всім привіт, він радий, що його не забувають

Незаконно засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко отримав право на шість телефонних дзвінків і побачення з рідними до етапування з СІЗО Лефортово.

Про це «Укрінформ» повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін.

«Сьогодні я побував у СІЗО у Романа Сущенка. Можу сказати, що він вже отримав апеляційне визначення (Верховного суду РФ - ред.). Ще істотна новина - Роман отримав право на шість телефонних дзвінків. Також до етапування йому дозволено побачення з рідними. Йому дуже хотілося б побачити дружину і обох дітей», - сказав Фейгін.

Він також уточнив, що передав своєму підзахисному листи від рідних та дайджест преси. Сущенко просив передавати всім привіт, він радий, що його не забувають.

Як відомо, Україна вимагає від РФ скасувати вирок Сущенку й повернути його додому.

12 вересня адвокат Марк Фейгін заявив, Сущенко готовий просити про помилування у Путіна.

Перед цим Верховний суд Росії визнав законним рішення Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка. Відтак суд відхилив у повному обсязі апеляцію захисників.