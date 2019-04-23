Стало відомо, коли Зеленський назве своїх керівників силового блоку

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Кандидат в президенти України Володимир Зеленський

«Зе!Команда» планує змінити керівництво прокуратури, спецслужб і Міністерства внутрішніх справ

На інавгурації президента Володимиром Зеленським буде озвучено конкретний покроковий шлях.

Про це в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK заявив представник «Зе!Команди» Святослав Юраш.

Ведуча програми запитала у пана Юраша, як швидко «Зе!Команда» планує змінити керівництво прокуратури, спецслужб і Міністерства внутрішніх справ. Натомість представник «Зе!Команди» чіткої відповіді на це запитання не дав, однак запевнив, що команда новообраного президента України Володимира Зеленського планує робити все, щоб люди були у безпеці.

«Я знаю, що повторюю загальні тези, але я це роблю саме для того, що всі великі рішення щодо компетентних людей, які знають своє діло, будуть оголошені тією людиною, яка була обрана українцями для цієї посади», – запевнив Святослав Юраш.

Водночас він заявив, що саме на інавгурації президента Володимиром Зеленським буде озвучено «конкретний покроковий шлях» його команди.

«Буде озвучено наш шлях від одного питання до другого і до третього. А питання спецслужб, якщо я не помиляюся, знаходиться в компетенції президента. Відповідно він має змогу це робити без парламентської взаємодії. І саме тому це питання президент мав би взяти і вирішити. Тому на цих всіх процесах, які зараз відбуваються, буде анонсований увесь цей шлях», – підкреслив представник «Зе!Команди».