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    Стало відомо, коли Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

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    Президента України Володимира Зеленського супроводжуватиме у Нью-Йорк глава МЗС Вадим Пристайко - Стало відомо, коли Зеленський виступить на Генасамблеї ООН
    Президента України Володимира Зеленського супроводжуватиме у Нью-Йорк глава МЗС Вадим Пристайко

    Виступ Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН запланований на 25 вересня

    Виступ президента України Володимира Зеленського в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН запланований на 25 вересня.

    Про це «Унн» повідомили у Постійному представництві України при ООН.

    «Виступ (Зеленського - ред) на Генеральній асамблеї ООН запланований на 25 вересня о 16.00 за київським часом», - повідомили дипломати.

    Також стало відомо, що президента України Володимира Зеленського супроводжуватиме у Нью-Йорк глава МЗС Вадим Пристайко.

    Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

    Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

    Як повідомляв «Главком», Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу. 

    Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.

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