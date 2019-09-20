Стало відомо, коли Зеленський виступить на Генасамблеї ООН



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Президента України Володимира Зеленського супроводжуватиме у Нью-Йорк глава МЗС Вадим Пристайко

Виступ Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН запланований на 25 вересня

Виступ президента України Володимира Зеленського в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН запланований на 25 вересня.

Про це «Унн» повідомили у Постійному представництві України при ООН.

«Виступ (Зеленського - ред) на Генеральній асамблеї ООН запланований на 25 вересня о 16.00 за київським часом», - повідомили дипломати.

Також стало відомо, що президента України Володимира Зеленського супроводжуватиме у Нью-Йорк глава МЗС Вадим Пристайко.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляв «Главком», Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.