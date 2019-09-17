Україна окреслила власні пріоритети на 74-й сесії Генасамблеї ООН



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17 вересня (о 22:00 за київським часом) розпочне роботу 74-та сесія Генеральної Асамблеї ООН

Завершення збройної агресії проти України та деокупація Криму і окремих регіонів Донбасу - серед пріоритетів українського порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка розпочинається у Нью-Йорку у вівторок.

Україна також підтримує зусилля генерального секретаря ООН та бачення нового президента Генасамблеї Тіджані Мухаммад-Банде, йдеться у заяві МЗС України.

«У рамках роботи нової сесії Генеральної асамблеї ООН ми будемо надалі працювати над впровадженням національних пріоритетів: насамперед, відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави», - сказано у заяві.

Дипломати наголосили, що Україна, як одна з держав-засновниць ООН, виступає за посилення ролі механізмів багатостороннього вирішення міжнародних проблем, і вважає ООН «критично важливою» у час послідовних спроб зруйнувати міжнародне право та принципи Статуту ООН.

«Ми розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів у питаннях завершення збройної агресії проти України і мирного врегулювання та деокупації кримського півострова та окремих районів Донбасу», - наголосили у МЗС.

Дипломати привітали включення у понеділок, 16 вересня, до порядку денного 74-ї сесії ГА ООН окремого пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

«Ми висловлюємо підтримку пріоритетів, визначених президентом 74-ї сесії ГА ООН послом Тіджані Мухаммад-Банде, щодо просування миру та безпеки, боротьби проти бідності, підвищення якості освіти та розвитку інклюзії», - заявили дипломати.

В українському зовнішньополітичному відомстві додали, що чекають на початок дебатів у рамках Генасамблеї ООН наступного тижня задля «продуктивних перемовин».

В МЗС також наголошують, що Україна готова брати активну участь у досягненні успіху «п`яти самітів людей планети», які ініціював генсек ООН та держави-члени організації. Йдеться про перший саміт щодо Цілей сталого розвитку та Кліматичний саміт ООН, які відбудуться у Нью-Йорку вже у вересні, а також зустрічі на найвищому рівні щодо охорони здоров`я, фінансування розвитку та викликів, які постають перед малими острівними державами.

Зазначимо, 17 вересня (о 22:00 за київським часом) розпочне роботу 74-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Генеральна асамблея складається зі 193 держав-членів ООН і є своєрідним парламентом Організації Об’єднаних Націй. Вона, зокрема, ухвалює більшістю голосів резолюції, які потім задають напрям трактування певних питань у міжнародному праві, міжнародних інституціях та міжнародних судах.

Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.

Джерело: Укрінформ