Названо дату зустрічі Зеленського і Трампа



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Зеленський і Трамп зустрінуться 25 вересня

Зустріч відбудеться в рамках робочої поїздки Зеленського на Генасамблею ООН

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 25 вересня. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в оточенні Зеленського.

Зазначимо, що майбутній візит президента Володимира Зеленського в США стартує 23 вересня. Президент візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Там Зеленський і зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс під час телефонної розмови з президентом України обговорили візит Володимира Зеленського в США на наступному тижні.

Раніше вже колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що якби в Офісі президента дослухались до порад посольства України в США, то візит Володимира Зеленського в Білий дім відбувся б одразу після інавгурації.

«Буде коротка зустріч протягом Генасамблеї ООН В Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту у Вашингтон до Білого дому. І не тільки зустрічі з президентом США, але й візиту в Конгрес, зустрічі з республіканцями та демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з Держсекретарем, тобто зі всіма тими, хто працює з Україною», – сказав Чалий.

До цього Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.



