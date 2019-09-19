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    Названо дату зустрічі Зеленського і Трампа

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    Зеленський і Трамп зустрінуться 25 вересня&nbsp; - Названо дату зустрічі Зеленського і Трампа
    Зеленський і Трамп зустрінуться 25 вересня 

    Зустріч відбудеться в рамках робочої поїздки Зеленського на Генасамблею ООН

    Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 25 вересня. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в оточенні Зеленського.

    Зазначимо, що майбутній візит президента Володимира Зеленського в США стартує 23 вересня. Президент візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Там Зеленський і зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

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    Нагадаємо, віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс під час телефонної розмови з президентом України обговорили візит Володимира Зеленського в США на наступному тижні.

    Раніше вже колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що якби в Офісі президента дослухались до порад посольства України в США, то візит Володимира Зеленського в Білий дім відбувся б одразу після інавгурації.

    «Буде коротка зустріч протягом Генасамблеї ООН В Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту у Вашингтон до Білого дому. І не тільки зустрічі з президентом США, але й візиту в Конгрес, зустрічі з республіканцями та демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з Держсекретарем, тобто зі всіма тими, хто працює з Україною», – сказав Чалий.

    До цього Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.


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