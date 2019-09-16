Генасамблея ООН внесла до порядку денного питання Криму та Донбасу



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Генеральна асамблея ООН розпочнеться 23 вересня

Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті «тримати руку на пульсі» ситуації на Донбасі і в Криму

Генеральна асамблея ООН включила пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України до порядку денного пленарного тижня на рівні глав держав та урядів, яка розпочнеться 23 вересня.

Про це повідомив у Facebook прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

За його словами, Генасамблея шляхом голосування схвалила це рішення.

«Незначна, але процедурна перемога. Сьогодні Генеральна асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» до порядку денного її наступній сесії», - повідомив він.

За його словами, це рішення було прийнято 65 голосами «за», «проти» - 17.

«Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті «тримати руку на пульсі» ситуації на Донбасі і в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції в підтримку зусиль щодо мирного врегулювання», - зазначив Ніколенко.

До слова, раніше генсек ООН закликав Україну та РФ до подальших дій щодо обміну полоненими.