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    Пристайко і Помпео можуть зустрітися на Генасамблеї ООН наступного тижня

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    17 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку&nbsp;відбулося перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї - Пристайко і Помпео можуть зустрітися на Генасамблеї ООН наступного тижня
    17 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї

    Глава МЗС України поспілкувався із державним секретарем США Майклом Помпео.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

    Про це у середу Пристайко повідомив у Twitter.

    «Сьогодні спілкувалися із державним секретарем США Майклом Помпео. Подякував йому за непохитну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності та критично важливих реформ. Я очікую на нашу зустріч під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня», - написав Пристайко. 

    Нагадаємо, держсекретар США Майкл Помпео провів першу телефонну розмову з главою МЗС України Вадимом Пристайком, під час якої підтвердив, що США й надалі підтримуватимуть реформи в України, які сприятимуть її процвітанню.

    У вівторок, 17 вересня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї, яка триватиме рік.

    Як повідомляв «Главком», Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу. 

    Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.

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