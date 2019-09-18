Пристайко і Помпео можуть зустрітися на Генасамблеї ООН наступного тижня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

17 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї

Глава МЗС України поспілкувався із державним секретарем США Майклом Помпео.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це у середу Пристайко повідомив у Twitter.

«Сьогодні спілкувалися із державним секретарем США Майклом Помпео. Подякував йому за непохитну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності та критично важливих реформ. Я очікую на нашу зустріч під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня», - написав Пристайко.

Spoke today with U.S. Secretary of state @SecPompeo. Thanked for unwavering support for our soverignty and territorial integrity as well as for our critical reforms. Looking forward to our meeting during UN General Assembly next week. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 17 сентября 2019 г.

Нагадаємо, держсекретар США Майкл Помпео провів першу телефонну розмову з главою МЗС України Вадимом Пристайком, під час якої підтвердив, що США й надалі підтримуватимуть реформи в України, які сприятимуть її процвітанню.

У вівторок, 17 вересня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї, яка триватиме рік.

Як повідомляв «Главком», Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.