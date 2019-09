Пристайко і Помпео можуть зустрітися на Генасамблеї ООН наступного тижня

Глава МЗС України поспілкувався із державним секретарем США Майклом Помпео.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це у середу Пристайко повідомив у Twitter.

«Сьогодні спілкувалися із державним секретарем США Майклом Помпео. Подякував йому за непохитну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності та критично важливих реформ. Я очікую на нашу зустріч під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня», - написав Пристайко.

Spoke today with U.S. Secretary of state @SecPompeo. Thanked for unwavering support for our soverignty and territorial integrity as well as for our critical reforms. Looking forward to our meeting during UN General Assembly next week.