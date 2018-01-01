Держдеп закликав Росію погодитися на введення миротворчої місії ООН на Донбас

Росії під силу зупинити конфлікт і вплинути на сили, які вона підтримує на Донбасі, зазначили в Держдепі

У Державному департаменті США закликали Росію погодитися на миротворчу місію ООН на Донбасі. Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Держдепартаменту Хезер Науерт, передає Радіо Свобода. «Ми отримали звістку про те, що 23-річний український медик була вбита, коли намагалася надати допомогу мирним жителям поблизу лінії зіткнення.



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Росії під силу зупинити конфлікт і вплинути на сили, які вона підтримує на Донбасі, зазначили в Держдепі

У Державному департаменті США закликали Росію погодитися на миротворчу місію ООН на Донбасі. Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Держдепартаменту Хезер Науерт, передає Радіо Свобода.

« Ми отримали звістку про те, що 23-річний український медик була вбита, коли намагалася надати допомогу мирним жителям поблизу лінії зіткнення. Інцидент нагадує нам про продовження конфлікту в східній частині України, а також про те, що мирні жителі і ті, хто надає їм допомогу, знаходяться в небезпеці кожен день » , - заявила Науерт.

Вона також зазначила, що Росії не під силу зупинити конфлікт і вплинути на сили, які вона підтримує на Донбасі.

«Росія неодноразово демонструвала, що може зупинити насильство, якщо захоче цього. США знову закликають Росію наказати своїм підручним силам реалізувати повне припинення вогню, вивести свої сили і важке озброєння з Східної України і погодитися на миротворчу місію ООН», - додала Науерт.

Як повідомлялося, 19 лютого Білорусь заявила про готовність ввести своїх миротворців на Донбас.

Натомість у МЗС України відповіли, що Білорусь не може брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі.

Нещодавно президент Фінляндії заявив про готовність відправити миротворців на Донбас.

Нагадаємо, Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Раніше президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

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