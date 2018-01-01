На Донбасі знову втрати: один боєць загинув, ще один поранений

Загалом, минулої доби, ворог провів 19 прицільних обстрілів

Минулої доби сили агресора продовжили обстріли позицій української армії з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети і



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Загалом, минулої доби, ворог провів 19 прицільних обстрілів

Минулої доби сили агресора продовжили обстріли позицій української армії з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького. По декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися біля Кримського і Катеринівки.

З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти цілили по наших позиціях поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового. Також, із озброєння БМП і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали захисників Новоолександрівки.

На донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів різних калібрів по наших позиціях поблизу Новотроїцького і Пісків.

Загалом, минулої доби, ворог провів 19 прицільних обстрілів. Унаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець був поранений.

Раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) неподалік окупованого Докучаєвська (Донецька область) українські військові у четвер, 22 лютого, знищили БМП бойовиків.

Нагадаємо, за добу бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, ніхто із захисників не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі минулої доби, 21 лютого 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені.



