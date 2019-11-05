Стало відомо, наскільки зросте зарплата поліцейських і рятувальників наступного року



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Проєкт Держбюджету-2020 передбачає збільшення фінансування структур безпеки на 12,4% у порівнянні із показниками бюджету-2019 Фото УНІАН

Проєкт бюджету-2020: підлеглим Авакова підвищать зарплату

В Держбюджеті на 2020 рік передбачено підвищення зарплат працівникам структур Міністерства внутрішніх справ – працівникам Нацполіції, Нацгвардії, Державної міграційної служби, а також рятувальникам та прикордонникам. Про це сьогодні під час презентації пресі проєкту Бюджету-2020, підготовленого до другого читання і поданого на розгляд Верховної Ради, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Так, за словами Геращенка, проєкт Держбюджету-2020 передбачає підвищення зарплати працівникам Нацполіції на 10%, Нацгвардії - на 10%, Держприкордонслужби - на 15%, Держслужби з надзвичайних ситуацій - на 14%, Державної міграційної служби - на 6%.

«Ми добиваємося підвищення зарплат, щоб гарні, хороші, професійні люди йшли працювати у структури МВС», - зазначив він.

Геращенко також зазначив, що проєкт Держбюджету-2020 передбачає збільшення фінансування структур безпеки на 12,4% у порівнянні із показниками бюджету-2019, і становитиме 93 млрд грн.

Проєкт Держбюджету на наступний рік

Нагадаємо, 3 листопада на закритому засіданні Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді.

Як повідомлялось, заробітна плата за вересень, виплаченої міністру внутрішніх справ Арсену Авакову після утримання податків та зборів, становила 27,3 тис. грн. При цьому розмір середньої заробітної плати співробітників апарату міністерства за вересень 2019 року після утримання податків та зборів становив 20,5 тис. грн.