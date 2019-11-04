Кабмін затвердив проєкт Держбюджету на 2020 рік



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На засіданні уряду у неділю не було двох міністрів

Проєкт бюджету буде спрямовано на друге читання у Верховну Раду

Кабінет міністрів України затвердив проєкт Держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді.

Про це повідомив у Telegram нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Нарешті почалося. Затвердили проєкт бюджету, який спрямовується на друге читання в Раду», - написав Гончаренко у неділю ввечері.

За його словами, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського не було на засіданні уряду.

Відповідно до Бюджетного кодексу проєкт Державного бюджету на 2020 рік потрібно подати до Верховної Ради на друге читання не пізніше 3 листопада.

Раніше прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявляв, що уряд на вихідних планує погодити проєкт закону про Державний бюджет на 2020 рік та внесе його на розгляд Верховної Ради до другого читання.

Як повідомлялось, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000). За ухвалення цього рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.