Стало відомо, яку зарплату в новому уряді отримав Аваков



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Розмір середньої заробітної плати співробітників апарату міністерства за вересень після утримання податків та зборів становив 20 498,17 грн

Розмір заробітної плати за вересень, виплаченої міністру внутрішніх справ Арсену Авакову після утримання податків та зборів, становила 27 313 грн. Про це повідомили у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.

«Розмір нарахованої заробітної плати Міністру внутрішніх справ України Авакову Арсену Борисовичу за вересень 2019 року становив 33 929,91 грн, після утримання податків та зборів виплачено 27 313,58 грн», - йдеться у відповіді.

При цьому, згідно з наданими даними, розмір середньої заробітної плати співробітників апарату міністерства за вересень 2019 року після утримання податків та зборів становив 20 498,17 грн.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів. З попереднього складу Кабміну в новому уряді залишилися Оксана Маркарова та Арсен Аваков.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Аваков залишається на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під «персональну відповідальність» президента Володимира Зеленського.