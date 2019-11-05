Топ-5 вакансій жовтня. Кому роботодавці пропонували найбільшу зарплату в Україні



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Пілотам вертольота в Україні пропонують зарплату у 150 тисяч гривень

Фінансовий директор в Україні сьогодні може заробляти близько 200 тисяч гривень

Рекрутінговий портал hh.uagrc проаналізував базу вакансій, розміщених в інтернеті у жовтні та обрав п’ятірку найцікавіших з точки зору оплати праці пропозиції. У цих пропозиціях роботодавці обіцяли зарплату від 75 000 гривень.

1. Старший клінічний науковий співробітник

Доктора та кандидати медичних наук у жовтні могли претендувати на посаду старшого клінічного наукового співробітника та зарплату від 75 000 гривень. У його функції, головним чином, мав входити моніторинг дослідницьких центрів, сприяння навчанню молодших спеціалістів з клінічних досліджень, виконання функцій проектного менеджера тощо.

2. Пілот вертольота

Такому спеціалісту пропонували зарплату у розмірі від 150 000 гривень. А от вимагали – наявність вищої або середньої спеціальної освіти за льотною спеціальністю, ліцензію пілота цивільної авіації, володіння англійською мовою - IELTS (general English) 5.0 і вище, наявність певного стажу та кількості годин нальоту (загального, в якості КПС, за приладами та вночі).

3. Java Developer

До 100 000 гривень, навчання за рахунок компанії, курси англійської та іспанської мов, потужні ноутбуки і великі монітори в комфортному, затишному офісі, компенсацію занять спортом обіцяли за розробку клієнт-серверних додатків на Java та участь у проектах по впровадженню рішень для електронної комерції та маркетингу. Ідеальний кандидат на цю посаду повинен мати досвід від 1 до 3 роки, володіти Java SE, Spring Framework, розуміти принципи об'єктно-орієнтованого проектування, знати та вміти застосовувати патерни проектування, мати досвід роботи з веб-сервісами.

4. Голова департаменту ризиків

Ви відмінно володієте англійською мовою, умієте вибудовувати роботу як з «нуля» та модернізувати існуючі процеси, знаєте сучасні методи обробки даних, технологічні інструменти і рішення, розумієте сучасні рішення в кредитному скорингу, умієте самостійно обробляти великий обсяг даних та маєте вищу освіту (математичну, фінансово-математичну, програмування)? Тоді в жовтні ви могли претендувати за зарплату 110 000 гривень. А у ваші обов’язки входило б керівництво підрозділом ризиків та аналізу, координація процесів збору, зберігання і обробки даних для подальшого аналізу ризиків, розробка, впровадження та супровід політики управління кредитними ризиками тощо.

5. Фінансовий директор

До 200 000 гривень були готові платити спеціалісту, який буде координувати і контролювати облікову політику групи компаній, вибудовувати фінансову структуру в стартапі (в т.ч. IT), оцінювати інвестиційні проекти, займатись податковим плануванням, будувати службу внутрішнього аудиту.

До слова, стало відомо, яку зарплату в новому уряді отримав Аваков.