Стало відомо про можливу бесіду Путіна і Трампа щодо України



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Трамп може обговорити з Путіним хакерську атаку росіян на Burisma

Радниця президента США розповіла, що у майбутній розмові може постати питання хакерських атак на українську газову компанію Burisma

Стало відомо про тему, яку може підняти американський лідер Дональд Трамп під час бесіди з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це розповіла радниця президента США Келліенн Конвей, передає Reuters.

Конвей зазначила, що у майбутній розмові може постати питання хакерських атак на українську газову компанію Burisma.

За даними New York Times, російські військові хакери зламали сайт української газової компанії Burisma, щоб знайти компромат на колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є імовірним суперником Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.

13 січня видання New York Times з посиланням на Area 1 повідомило, що група хакерів, що працюють на Головне управління Генштабу Збройних сил Росії (більш відоме як ГРУ), намагалася зламати сайт компанії Burisma. Українська поліція звернулася до ФБР США і компанії Area1 з Кремнієвої долини з проханням сприяти у наданні інформації, опублікованої журналістами.

Також повідомлялося, що розвідка США зацікавилася атаками російських хакерів на компанію Burisma.