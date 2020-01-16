Україна просить ФБР допомогти в розслідуванні хакерських атак на Burisma та «Квартал 95»



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Американська розвідка припускає, що хакерська атака була вчинена спецслужбами РФ

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через інформацію американських ЗМІ про хакерські атаки на сайти кількох українських компаній та просить Федеральне бюро розслідувань США сприяти у наданні інформації.

Про це йдеться у повідомленні МВС у Facebook.

«У рамках кримінального провадження Національна поліція України звернулася до Федерального бюро розслідувань та компанії Area1, що виявила ознаки хакерської атаки, із проханням сприяти у наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ. Для належного розслідування обставин правопорушення Нацполіція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники ФБР. Встановлюються особи, причетні до вчинення цього кримінального правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що департамент кіберполіції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України через інформацію американських ЗМІ про хакерські атаки на сайти кількох українських компаній.

Як повідомлялося, нещодавно ряд американських ЗМІ, зокрема New York Times, поширили інформацію про хакерську атаку на сайти кількох українських компаній, зокрема Burisma Holdins та студії «Квартал 95», для викрадення персональних даних співробітників і заволодіння електронними листами керівників компаній. При цьому зазначається, що хакерська атака, імовірно, вчинена спецслужбами РФ.

Зокрема, за даними New York Times, російські військові хакери зламали сайт української газової компанії Burisma, щоб знайти компромат на колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є імовірним суперником Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.

Також повідомлялося, що розвідка США зацікавилася атаками російських хакерів на компанію Burisma.