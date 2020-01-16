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    Трамп відреагував на початок судового процесу щодо імпічменту в Сенаті

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    Сенат офіційно розпочав судовий процес з імпічменту Трампа - Трамп відреагував на початок судового процесу щодо імпічменту в Сенаті
    Сенат офіційно розпочав судовий процес з імпічменту Трампа

    Трамп заявив, що запущена проти нього процедура імпічменту є «шахрайством»

    Президент США Дональд Трамп вважає, що судовий процес щодо імпічменту в Сенаті США «повинен пройти дуже швидко».

    Про це він заявив журналістам в Білому домі після того, як до присяги привели всіх членів Сенату і голову Верховного суду США, пише CNN.

    За його словами, запущена проти нього процедура імпічменту є «шахрайством».

    Окремо в Twitter він написав, що йому висунули звинувачення за «ідеальну» телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

    16 січня в Сенаті офіційно представили статті звинувачень на адресу президента Дональда Трампа.

    Нагадаємо, 15 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат.

    Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту. 

    Як повідомлялося, лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив 8 січня, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.

    США Дональд Трамп імпічмент президент
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