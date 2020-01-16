Трамп відреагував на початок судового процесу щодо імпічменту в Сенаті



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Сенат офіційно розпочав судовий процес з імпічменту Трампа

Трамп заявив, що запущена проти нього процедура імпічменту є «шахрайством»

Президент США Дональд Трамп вважає, що судовий процес щодо імпічменту в Сенаті США «повинен пройти дуже швидко».

Про це він заявив журналістам в Білому домі після того, як до присяги привели всіх членів Сенату і голову Верховного суду США, пише CNN.

За його словами, запущена проти нього процедура імпічменту є «шахрайством».

Окремо в Twitter він написав, що йому висунули звинувачення за «ідеальну» телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 січня 2020 р.

16 січня в Сенаті офіційно представили статті звинувачень на адресу президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 15 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат.

Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту.

Як повідомлялося, лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив 8 січня, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.