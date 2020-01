Трамп відреагував на початок судового процесу щодо імпічменту в Сенаті

Трамп заявив, що запущена проти нього процедура імпічменту є «шахрайством»

Президент США Дональд Трамп вважає, що судовий процес щодо імпічменту в Сенаті США «повинен пройти дуже швидко».

Про це він заявив журналістам в Білому домі після того, як до присяги привели всіх членів Сенату і голову Верховного суду США, пише CNN.

За його словами, запущена проти нього процедура імпічменту є «шахрайством».

Окремо в Twitter він написав, що йому висунули звинувачення за «ідеальну» телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL!