Соратник Джуліані звинуватив Трампа у брехні: він знав про тиск на Україну



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Лев Парнас і його дружина Світлана прибули у федеральний суд Манхеттена, Нью-Йорк, 2 грудня 2019 року Фото: Reuters

Трамп точно знав, що відбувається в Україні, зазначив Парнас

Соратник особистого адвоката президента США Руді Джуліані Лев Парнас заявив, що Дональд Трамп знав про усі його спроби чинити тиск на Україну з метою ініціювати початок розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

«Президент Трамп точно знав, що відбувається. Він знав про всі мої пересування. Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента», — заявив Парнас в інтерв'ю MSNBC.

Він додав, що заява Трампа про те, що він нічого не знав, є брехнею.

Парнас також уточнив, що у нього не було намірів по своїй волі спілкуватися з офіційними особами України.

Раніше Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив нові свідчення Парнаса в рамках справи проти президента США Трампа.

Нагадаємо, двокат українського олігарха Дмитра Фірташа Ральф Ізенеґер підтвердив, що позичав 1 мільйон доларів американському бізнесмену українського походження Льву Парнасу та його дружині Світлані, якого пов'язують з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.