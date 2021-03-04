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    Стало відомо про рішення ОПЕК+ щодо видобутку нафти

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    Ціни на нафту знову пішли вгору - Стало відомо про рішення ОПЕК+ щодо видобутку нафти
    Ціни на нафту знову пішли вгору
    Фото: Archives Liberté

    Країни ОПЕК+ домовилися не збільшувати видобуток нафти: на фоні цих новин ціна Brent перевищила $67 за барель

    Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і країн, що не входять до картелю, домовилися зберегти рівень видобутку нафти у квітні на колишньому рівні. Про це стало відомо Bloomberg.

    За даними Reuters, ОПЕК+ дозволить Росії і Казахстану не набагато збільшити видобуток в квітні, а ЗМІ вже повідомили, що країни ОПЕК+ можуть відкласти відновлення видобутку нафти на обумовлені 0,5 мільйона барелів на добу на травень і розподілити його на три місяці.

    Після цих новин ціни на нафту різко пішли вгору. У ході торгів 4 березня вартість нафти марки Brent злетіла вище 67 доларів за барель. Нафта WTI торгувалася за ціною у 64,08 долара за барель.

    Рівно рік тому – в березні 2020 року – попередня угода про скорочення видобутку розвалилася. Це обернулося обваленням нафтових цін майже на 30% і обвалом світових фондових ринків. Іноді вартість нафти і зовсім йшла «в мінус». Наприкінці року країни-учасники ОПЕК+ погодилися посилити умови угоди щодо обмеження видобутку. Додаткові зобов'язання взяла на себе Саудівська Аравія, яка добровільно знизила видобуток на мільйон барелів на добу.

    Буквально 2 березня світові ціни на нафту обвалилися. Тоді ціна нафти марки Brent впала нижче $63 доларів за барель вперше з 22 лютого.

    Між іншим, експорт нафти з Росії у 2020 році впав до мінімуму за останні 16 років через угоду ОПЕК + і пандемію коронавірусу.

    До відома, доходи Росії від продажу нафти минулого року впали майже на 50%.

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    Теги: нафта економіка бізнес ОПЕК Саудівська Аравія
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